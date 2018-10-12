Суд вынес приговор таксисту, сбившему пешеходов во время ЧМ-2018 в Москве

Суд вынес приговор таксисту Чингизу Анарбеку, сбившему пешеходов во время ЧМ-2018 в Москве.
Анарбек полностью признал свою вину. Он рассказал, что устроился работать в такси за месяц до ДТП и «работал на износ», чтобы расплатиться с долгами. В момент наезда на пешеходов из-за усталости он перепутал педали газа и тормоза.
Тверской суд Москвы приговорил уроженца Киргизии к одному году и шести месяцам принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.
Кроме того, ему на три года запрещено водить автомобиль.
Напомним, водитель выехал на тротуар в центре Москвы и врезался в толпу пешеходов.