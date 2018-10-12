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10:12, 12 октября 2018 184
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Суд вынес приговор таксисту, сбившему пешеходов во время ЧМ-2018 в Москве

Суд вынес приговор таксисту, сбившему пешеходов во время ЧМ-2018 в Москве

Суд вынес приговор таксисту Чингизу Анарбеку, сбившему пешеходов во время ЧМ-2018 в Москве. Авария произошла 16 июня на улице Ильинка, передает ТАСС.

Анарбек полностью признал свою вину. Он рассказал, что устроился работать в такси за месяц до ДТП и «работал на износ», чтобы расплатиться с долгами. В момент наезда на пешеходов из-за усталости он перепутал педали газа и тормоза.

Тверской суд Москвы приговорил уроженца Киргизии к одному году и шести месяцам принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Кроме того, ему на три года запрещено водить автомобиль.

Напомним, водитель выехал на тротуар в центре Москвы и врезался в толпу пешеходов. Пострадали восемь человек, в том числе граждане Мексики. Таксист попытался скрыться с места ДТП, но его задержали очевидцы.


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