Рязанских предпринимателей пригласили на тренинг по управлению временем

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает рязанских бизнесменов на новый бесплатный тренинг по управлению временем «Тайм-менеджмент». Встреча пройдет 16 октября в конгресс-отеле «Амакс» (зал «Ростов»).
За четыре часа слушатели научатся:
- оценивать собственный уровень загруженности;
- управлять личной эффективностью;
- планировать и расставлять приоритеты;
- делегировать;
- распределять нагрузку;
- освоят методы сохранения энергии.
Спикером на тренинге выступит Ирина Сазонова — единственный в России сертифицированный тренер по программе «Entrepreneurship motivation trainer» иблицензированный мастер по методике достижения личной осознанности Avatar©.
Ирина — преподаватель MBA и президентской программы по направлениям «Управление персоналом», «Организационное поведение», «Мотивация персонала». Среди ее клиентов «Роснефть», сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эксперт», «ВТБ Страхование жизни» и другие крупные компании.
Участие в тренинге бесплатное. Заранее необходимо зарегистрироваться по
Для участников предусмотрена бесплатная парковка. Адрес: Первомайский проспект, 54).