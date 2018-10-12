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10:47, 12 октября 2018 380

Рязанских предпринимателей пригласили на тренинг по управлению временем

Рязанских предпринимателей пригласили на тренинг по управлению временем

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает рязанских бизнесменов на новый бесплатный тренинг по управлению временем «Тайм-менеджмент». Встреча пройдет 16 октября в конгресс-отеле «Амакс» (зал «Ростов»).

За четыре часа слушатели научатся:

  • оценивать собственный уровень загруженности;
  • управлять личной эффективностью;
  • планировать и расставлять приоритеты;
  • делегировать;
  • распределять нагрузку;
  • освоят методы сохранения энергии.

Спикером на тренинге выступит Ирина Сазонова — единственный в России сертифицированный тренер по программе «Entrepreneurship motivation trainer» иблицензированный мастер по методике достижения личной осознанности Avatar©.

Ирина — преподаватель MBA и президентской программы по направлениям «Управление персоналом», «Организационное поведение», «Мотивация персонала». Среди ее клиентов «Роснефть», сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эксперт», «ВТБ Страхование жизни» и другие крупные компании. Участие в тренинге бесплатное. Заранее необходимо зарегистрироваться по ссылке или по телефону 8-800-333-00-64. Время проведения: с 11:00 до 15:30, регистрация с 10:00 + приветственный кофе.

Для участников предусмотрена бесплатная парковка. Адрес: Первомайский проспект, 54).


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