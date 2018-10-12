Рязанцев пригласили на общегородской субботник, который пройдет 13 октября. Об этом сообщил
С 8:30 до 11:00 уборка пройдет на площадках:
- зеленая зона от школы №57 до улицы Щорса;
- лесопосадка по улице Октябрьской (от путепровода в сторону Ворошиловки до магазина Дикси);
- зеленая зона по улице Советской Армии (от улицы Новоселов до улицы Зубковой);
- ЦПКиО (сбор мусора от входной группы с улицы Пушкина до Зеленого Театра);
- зеленая зона от ВНИИМС до улицы Нахимова;
- Московское шоссе от Приокского путепровода в сторону автосалонов (до ж/д моста);
- зеленая зона у проезда Машиностроителей;
- сквер имени Уткина;
- лесополоса на улице Бирюзова;
- береговая линия третьего Борковского карьера;
- сквер Карла Маркса;
- дорога от дома №5 по Михайловскому шоссе до улицы Керамзавод (дорога между автомобильным факультетом РВВДКУ и кирпичным заводом);
- зеленая зона улицы Баженова (парк Героям 1812).
Поучаствовать в субботнике могут все желающие. С собой нужно взять перчатки, необходимый инвентарь для работы рязанцам предоставят сотрудники МБУ «ДБГ».