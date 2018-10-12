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11:49, 12 октября 2018 124
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Рязанцев пригласили на общегородской субботник

Рязанцев пригласили на общегородской субботник

Рязанцев пригласили на общегородской субботник, который пройдет 13 октября. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 8:30 до 11:00 уборка пройдет на площадках:

  • зеленая зона от школы №57 до улицы Щорса;
  • лесопосадка по улице Октябрьской (от путепровода в сторону Ворошиловки до магазина Дикси);
  • зеленая зона по улице Советской Армии (от улицы Новоселов до улицы Зубковой);
  • ЦПКиО (сбор мусора от входной группы с улицы Пушкина до Зеленого Театра);
  • зеленая зона от ВНИИМС до улицы Нахимова;
  • Московское шоссе от Приокского путепровода в сторону автосалонов (до ж/д моста);
  • зеленая зона у проезда Машиностроителей;
  • сквер имени Уткина;
  • лесополоса на улице Бирюзова;
  • береговая линия третьего Борковского карьера;
  • сквер Карла Маркса;
  • дорога от дома №5 по Михайловскому шоссе до улицы Керамзавод (дорога между автомобильным факультетом РВВДКУ и кирпичным заводом);
  • зеленая зона улицы Баженова (парк Героям 1812).

Поучаствовать в субботнике могут все желающие. С собой нужно взять перчатки, необходимый инвентарь для работы рязанцам предоставят сотрудники МБУ «ДБГ».


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