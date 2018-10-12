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9:09, 12 октября 2018 726
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Рязанца оштрафовали за выращивание конопли в цветочных горшках

Рязанца оштрафовали за выращивание конопли в цветочных горшках

Рязанца оштрафовали за выращивание конопли в цветочных горшках. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В феврале 2018 года мужчина высадил семена в горшках в подвале своего дома. В начале мая из них выросли четыре куста конопли.

После этого он срезал стебли с остатками листьев, а части стеблей с корнями оставил в горшках. Таким образом рязанец получил части наркотикосодержащего растения.

Часть растения он употребил «путем курения», а другую часть хранил у себя в подвале до тех пор, пока ее не изъяли сотрудники полиции.

Суд признал рязанца виновным по части 1 статьи 228 УК РФ и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.


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Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

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