Рязанца оштрафовали за выращивание конопли в цветочных горшках. Об этом сообщил
В феврале 2018 года мужчина высадил семена в горшках в подвале своего дома. В начале мая из них выросли четыре куста конопли.
После этого он срезал стебли с остатками листьев, а части стеблей с корнями оставил в горшках. Таким образом рязанец получил части наркотикосодержащего растения.
Часть растения он употребил «путем курения», а другую часть хранил у себя в подвале до тех пор, пока ее не изъяли сотрудники полиции.
Суд признал рязанца виновным по части 1 статьи 228 УК РФ и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.