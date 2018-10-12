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12:59, 12 октября 2018 804
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Полиция задержала рыбновца, собиравшего коноплю на заброшенных полях

Полиция задержала рыбновца, собиравшего коноплю на заброшенных полях

В Рыбновском районе задержали мужчину, собиравшего коноплю на заброшенных полях. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

У злоумышленника изъяли около двух килограммов марихуаны.

Оперативникам стало известно, что 39-летний местный житель собирал коноплю на заброшенных полях района. Растение он использовал для изготовления сырья для наркотиков.

Полицейские остановили мужчину, когда он, возвращаясь с поля, вошел в село Глебово-Городище.

После досмотра у него нашли пакет с фрагментами растений. Там хранилась смесь, по содержанию запрещенных веществ эквивалентная 1886 граммам марихуаны.

Остатки растений уничтожили.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.


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