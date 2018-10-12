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13:55, 12 октября 2018 2 710
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Без стекол и барьеров. В Рязани появилась первая регистратура открытого типа

Без стекол и барьеров. В Рязани появилась первая регистратура открытого типа

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 12 октября, в рязанской поликлинике №2 на улице Керамзавода появилась первая регистратура открытого типа. В церемонии открытия поучаствовал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Он поздравил медперсонал и отметил их вовлеченность в улучшение обслуживания рязанцев. Также Прилуцкий пообещал учреждению новый аппарат УЗИ.

«Мы здесь провели мониторинг нагрузки врача узкой специализации, чтобы было понимание, сколько и когда ему работать. Здесь неделю сидели хирург, ЛОР-врач и другие специалисты и выяснили, что за день, в среднем, к ним приходили три-четыре человека. Поэтому мы распределили их работу по дням недели», — отметил он.

Помимо этого, министр напомнил о том, что Рязани в тестовом режиме работает электронная регистратура, но только на запись пациентов. По словам Прилуцкого, в программе появится, как минимум двадцать услуг, которые можно будет получить через электронную запись, вплоть до оформления льготного обеспечения.

«Сервис к концу октября будет работать со страховыми организациями, смежными министерствами, а в декабре также добавят «Госуслуги». Еще не все данные загружены, поэтому не везде работает, даже в тестовом режиме, — подчеркнул Прилуцкий.

Главный врач поликлиники Олег Нагибин в беседе с журналистами рассказал, что новая регистратура открытого типа дает возможность пациенту общаться с персоналом «без стекол, без барьера и не в качестве «просителя с карточкой»», а на равных.

«Лицо любого лечебного учреждения — это регистратура. Это сравнимо с вешалкой у театра. От того, как пациента встретят и обслужат, насколько ему будет удобно, зависит не только мнение о конкретной поликлинике, но и обо всей системе здравоохранения. Скоро и по интернету можно будет записаться на прием, -- заявил Нагибин. — Три года назад в Рязани объединили поликлиники №13 и №2. Так как помещение не отвечало современным стандартам оказания медицинской помощи, решено было провести реконструкцию. Также к открытию мы отремонтировали кабинет физиотерапии, окулиста, хирургии, функциональной диагностики и лечебного массажа», — отметил главврач.

Через две недели в поликлинике появится новая прививочная. В следующем году в плане обновить кабинет стоматолога.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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