Житель Шацкого района убил женщину из-за ее алкоголизма. Об этом
По версии следствия, подсудимый долгое время «испытывал устойчивую личную неприязнь» к рязанке из-за того, что она злоупотребляла спиртным. Он угрожал женщине убийством.
В конце сентября 2017 года мужчина 1971 года рождения взял с крыши сарая металлический предмет, дождался, когда жертва пройдет мимо его дома и ударил ее по затылку.
«После этого перетащил тело к деревянной постройке, в процессе перемещения, нанеся по нему еще не менее 13 ударов, большая часть которых пришлась на голову. С целью сокрытия следов преступления, мужчина сбросил тело в погреб», — уточнили в пресс-службе.
Дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство») передали в суд.