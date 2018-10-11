В Рязани вновь начал дорожать бензин. Средняя стоимость одного литра увеличилась на 20 копеек — до 42,15 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цена АИ-92, АИ-95 и АИ-98 также увеличилась на 20 копеек — до 40,94, 43,65 и 49,90 рублей соответственно.
Стоимость одного литра солярки увеличилась на 37 копеек — до 43,78 рублей.
Регион поднялся на 13-е месте в ЦФО по средней стоимости бензина и дизельного топлива.
АИ-92 и АИ-95 остались на 12-м месте, АИ-98 — поднялся на второе.