Три российских губернатора подали в отставку за сутки

В среду, 11 октября, в отставку подали три российских губернатора. Об уходе со своих постов объявили главы Забайкалья, Башкирии и Курской области, пишет «
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова возглавляла регион с 2016 года.
«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — отметила она.
Глава Курской области Александр Михайлов возглавлял регион с 2000 года. «Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!», — сказал он.
Третий глава российского региона, который объявил об отставке — глава Башкирии Рустэм Хамитов. Он занимал свой пост с 2010 года. Он выразил мнение, что руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о сложении полномочий и «уходить достойно».