Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:59, 11 октября 2018 297
 0    0

Три российских губернатора подали в отставку за сутки

Три российских губернатора подали в отставку за сутки

В среду, 11 октября, в отставку подали три российских губернатора. Об уходе со своих постов объявили главы Забайкалья, Башкирии и Курской области, пишет «Meduza».

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова возглавляла регион с 2016 года.

«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — отметила она.

Глава Курской области Александр Михайлов возглавлял регион с 2000 года. «Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!», — сказал он.

Третий глава российского региона, который объявил об отставке — глава Башкирии Рустэм Хамитов. Он занимал свой пост с 2010 года. Он выразил мнение, что руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о сложении полномочий и «уходить достойно».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
19:59, 11 октября 2018
Три российских губернатора подали в отставку за сутки
12:13, 10 октября 2018
Любимов рассказал о главном минусе работы губернатора
10:26, 10 октября 2018
Рязанский губернатор рассказал, из-за чего пошел на госслужбу
10:09, 10 октября 2018
Любимов даст интервью станции «Вести FM»
18:06, 8 октября 2018
Рязанцы побывали на «Российской энергетической неделе»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 40 539
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 34 234
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 27 231
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
15:53, 29 сентября 2018 20 542
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
21:36, 9 октября 2018 18 583
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум