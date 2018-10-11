«Смерть не за горами». В Перми вандалы испортили известный арт-объект

В Перми вандалы испортили известный арт-объект «Счастье не за горами» на набережной реки Камы. В ночь на четверг, 11 октября, неизвестные заменили слово «счастье» на «смерть», передает
Отмечается, что «Городской центр охраны памятников» уже демонтировал «смерть». Власти пообещали восстановить символ в прежнем виде.
Арт-объект художника Бориса Матросова установили в 2009 году. Символ неоднократно тиражировали: например, он появлялся в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Географ глобус пропил». Объект не является культурным или историческим памятником.