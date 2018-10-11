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14:42, 11 октября 2018 1 151
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Рязанский кардиодиспансер проведет социальную акцию в честь Всемирного дня тромбоза

Рязанский кардиодиспансер проведет социальную акцию в честь Всемирного дня тромбоза

Рязанский кардиодиспансер проведет социальную акцию в честь Всемирного дня тромбоза. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Акция «День МНО» пройдет 12 октября сразу в 20 городах России. В ее рамках все пациенты, принимающие «Варфарин», могут бесплатно проверить уровень свертываемости крови (МНО) и проконсультироваться у специалистов.

Мероприятие пройдет с 9:00 до 14:00 в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» по адресу: улица Стройкова, дом №96, актовый зал, 5 этаж Стройкова, дом №96, 5 этаж, актовый зал.


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