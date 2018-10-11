Рязанский кардиодиспансер проведет социальную акцию в честь Всемирного дня тромбоза. Об этом сообщил
Акция «День МНО» пройдет 12 октября сразу в 20 городах России. В ее рамках все пациенты, принимающие «Варфарин», могут бесплатно проверить уровень свертываемости крови (МНО) и проконсультироваться у специалистов.
Мероприятие пройдет с 9:00 до 14:00 в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» по адресу: улица Стройкова, дом №96, актовый зал, 5 этаж Стройкова, дом №96, 5 этаж, актовый зал.