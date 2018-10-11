Рязанец выплатил компенсацию пострадавшему мотоциклисту после ареста бытовой техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина устроил аварию, в которой байкер получил множество травм и долго не мог работать. Суд постановил взыскать с виновника ДТП 300 тысяч рублей, но тот уклонялся от этого решения.
После вмешательства судебного пристава-исполнителя из зарплаты должника начали списывать деньги. Это также не повляло на мужчину.
«В целях правильного и своевременного исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель арестовал бытовую технику. Мера оказалось наиболее действенной: должник быстро нашел деньги и погасил задолженность», — отметили в пресс-службе.