Руководство ресторанов «Иван Васильевич» и «Барская пивница» опровергло слухи о скором закрытии заведений

После того, как стало известно о планах на комплексную застройку территории вокруг торгового дома «Барс» на улице Есенина, рязанцы стали говорить о возможном закрытии ресторанов «
Руководство заведений опровергло эти слухи.
«Закрываться мы пока не планируем. Работаем в своем обычном режиме и уже принимаем заказы на следующий год, — сообщил RZN.info управляющий ресторанами Павел Леонов. — Совсем недавно сделали косметический ремонт. Сейчас готовим открытие еще одного ресторана „Барская пивница“ в „Барсе на Московском“. С нетерпением ждем постоянных и новых посетителей!»
Еженедельно в ресторанах «Иван Васильевич» и «Барская пивница» проводят разнообразные акции и развлекательные мероприятия. Заведения входят в программы туристических маршрутов Рязанской области, их посещают не только жители, но и гости города.