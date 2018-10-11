Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:50, 11 октября 2018 865

Руководство ресторанов «Иван Васильевич» и «Барская пивница» опровергло слухи о скором закрытии заведений 1

Руководство ресторанов «Иван Васильевич» и «Барская пивница» опровергло слухи о скором закрытии заведений

После того, как стало известно о планах на комплексную застройку территории вокруг торгового дома «Барс» на улице Есенина, рязанцы стали говорить о возможном закрытии ресторанов «Иван Васильевич» и «Барская пивница».

Руководство заведений опровергло эти слухи.

«Закрываться мы пока не планируем. Работаем в своем обычном режиме и уже принимаем заказы на следующий год, — сообщил RZN.info управляющий ресторанами Павел Леонов. — Совсем недавно сделали косметический ремонт. Сейчас готовим открытие еще одного ресторана „Барская пивница“ в „Барсе на Московском“. С нетерпением ждем постоянных и новых посетителей!»

Еженедельно в ресторанах «Иван Васильевич» и «Барская пивница» проводят разнообразные акции и развлекательные мероприятия. Заведения входят в программы туристических маршрутов Рязанской области, их посещают не только жители, но и гости города.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:35, 11 октября 2018
Мэрия отчиталась о строительстве многоквартирных домов в Рязани
19:03, 11 октября 2018
В «Рязаньэнерго» запустили акцию «Ток на замок!»
18:44, 11 октября 2018
Пропавшего в Рязанской области 85-летнего мужчину нашли мертвым
18:03, 11 октября 2018
В жилом доме Горрощи незаконно работает рюмочная
17:47, 11 октября 2018
Восемь рязанцев могут лишиться «прав» из-за наркотиков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти 3

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 40 539
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 34 234
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 27 231
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
15:53, 29 сентября 2018 20 542
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
21:36, 9 октября 2018 18 583
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум