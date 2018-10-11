Петербуржец выбросил с шестого этажа 15 кошек

Петербуржец выбросил с шестого этажа коммунальной квартиры 15 кошек. Три из них погибли,
Вечером в среду, 10 октября, очевидец рассказал полиции, что неизвестный из окна дома №54 на Старо-Петергофском проспекте выбрасывает кошек.
Как оказалось, житель квартиры на шестом этаже поссорился с 70-летней соседкой, в комнате которой жили более 15 кошек. Он решил выкинуть животных.
В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет 3 года, также возможен штраф до 80 тысяч рублей.