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16:50, 11 октября 2018 397
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Петербуржец выбросил с шестого этажа 15 кошек

Петербуржец выбросил с шестого этажа 15 кошек

Фото: Pixabay.com

Петербуржец выбросил с шестого этажа коммунальной квартиры 15 кошек. Три из них погибли, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вечером в среду, 10 октября, очевидец рассказал полиции, что неизвестный из окна дома №54 на Старо-Петергофском проспекте выбрасывает кошек.

Как оказалось, житель квартиры на шестом этаже поссорился с 70-летней соседкой, в комнате которой жили более 15 кошек. Он решил выкинуть животных.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет 3 года, также возможен штраф до 80 тысяч рублей.


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