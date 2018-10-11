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17:15, 11 октября 2018 315
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Назван самый дорогой город для туристов

Назван самый дорогой город для туристов

Назван самый дорогой город для туристов. Рейтинг Global Destination Cities Index составлен на основе данных о платежах, сделанных иностранцами в 162 городах мира, передает «РИА Новости».

Самым дорогим для путешественников городом стал Дубай, где в среднем за сутки туристы тратят около 537 долларов. Вторым — Париж (301 доллар), замыкает тройку Сингапур (286 долларов).

В рейтинг также вошли Сеул, Бангкок, Токио, Лондон и Нью-Йорк.

Отмечается, что в Стамбуле, одном из самых посещаемых городов мира, туристы тратят в среднем по 108 долларов в сутки.


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