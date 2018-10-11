Назван самый дорогой город для туристов. Рейтинг Global Destination Cities Index составлен на основе данных о платежах, сделанных иностранцами в 162 городах мира, передает «
Самым дорогим для путешественников городом стал Дубай, где в среднем за сутки туристы тратят около 537 долларов. Вторым — Париж (301 доллар), замыкает тройку Сингапур (286 долларов).
В рейтинг также вошли Сеул, Бангкок, Токио, Лондон и Нью-Йорк.
Отмечается, что в Стамбуле, одном из самых посещаемых городов мира, туристы тратят в среднем по 108 долларов в сутки.