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10:18, 11 октября 2018 890
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Добровольцев попросили присоединиться к поискам пропавшего в Рязанской области пенсионера

Добровольцев попросили присоединиться к поискам пропавшего в Рязанской области пенсионера

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» попросили рязанцев присоединиться к поискам 85-летнего Александра Старостина, который пропал в поселке Зеленом Милославского района.

В последний раз пенсионера видели 4 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Волонтеры призвали откликнуться добровольцев, готовых прочесывать местность пешком или на автомобилях (желательно, внедорожниках), а также владельцев квадрокоптеров.

Поисковая группа будет отъезжать от площади Театральной в 8:00 субботы, 13 октября.

Рязанцам посоветовали одеться в непромокаемое, а с собой взять теплые вещи, плащи или накидки от дождя, перекус и термос с чаем или кофе.

Для тех, кто доберется до поселка самостоятельно, сообщили координаты штаба: 53°40'05.3"N 39°35'55.6"E.

Телефоны для связи: +7 (996) 616-66-91 (Алексей), +7 (920) 989-71-05 (Римма).


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