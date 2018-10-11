Добровольцев попросили присоединиться к поискам пропавшего в Рязанской области пенсионера

Волонтеры поисково-спасательного отряда «
В последний раз пенсионера видели 4 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Волонтеры призвали откликнуться добровольцев, готовых прочесывать местность пешком или на автомобилях (желательно, внедорожниках), а также владельцев квадрокоптеров.
Поисковая группа будет отъезжать от площади Театральной в 8:00 субботы, 13 октября.
Рязанцам посоветовали одеться в непромокаемое, а с собой взять теплые вещи, плащи или накидки от дождя, перекус и термос с чаем или кофе.
Для тех, кто доберется до поселка самостоятельно, сообщили координаты штаба: 53°40'05.3"N 39°35'55.6"E.
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