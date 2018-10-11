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18:13, 11 октября 2018 514
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Актер из «Глухаря» покончил с собой в московском СИЗО

Актер из «Глухаря» покончил с собой в московском СИЗО

Актер Михаил Фатеев, которого арестовали за интимную переписку с несовершеннолетним, покончил с собой в СИЗО. Об этом со ссылкой столичное управление ФСИН передает «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что актер свел счеты жизнью в одной из камер следственного изолятора.

Источник агентства сообщил, что Фатеев оставил предсмертную записку, в которой просит никого не винить в своей смерти.

Ранее стало известно, что 44-летнего жителя столицы задержали за переписку с несовершеннолетним, которому мужчина предлагал «встретиться и продолжить общение», а также отправлял порнографические изображения.

В отношении актера возбудили уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов».

Фатеев снялся в десятках фильмов и сериалов, в том числе в «Марше Турецкого», «Диверсанте» и «Глухаре».


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