За год рязанский экспорт увеличился до миллиарда долларов

За последний год рязанский экспорт увеличился до миллиарда долларов. Об этом сообщил замминистра промэкономразвития региона Андрей Ворфоломеев на заседании рязанской торгово-промышленной палаты, в среду, 10 октября.
Он отметил рост инвестиционно-предпринимательского климата региона «несмотря на экономические санкции».
«По темпам роста Рязанская область в 2017 году заняла первое место в ЦФО, тем самым укрепляя климат всего округа», — заявил Ворфоломеев.
На встрече присутствовали руководители региональных палат по центральному федеральному округу, а также вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.
Он отметил актуальность взаимодействия власти и бизнеса, и обратил внимание на то, что «от успешности отношений зависит социально-экономическое развитие любого региона».
«Работа палаты направлена на формирование имиджа Рязанской области как территории, благоприятной для вложения инвестиций», — сказал вице-губернатор.
На заседании подписали соглашение союза московской торгово-промышленной палаты с главным центром специальной связи. Оно коснется внутрироссийских и международных перевозок, в том числе опасных грузов и грузов военного назначения.