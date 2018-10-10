В Великобритании появился министр по предотвращению самоубийств, передает РИА «
Премьер-министр Тереза Мэй назначила министра по вопросам здравоохранения Джеки Дойл-Прайс главой ведомства по предотвращению самоубийств.
На новой должности Дойл-Прайс будет координировать работу правительства, местных властей и благотворительных организаций.
По данным статистики, в Соединенном королевстве ежегодно кончают жизнь самоубийством около 4,5 тысячи человек.
Отмечается, что в начале года в Великобритании назначили «министра по одиночеству».