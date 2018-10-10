В Рязани наградили победителей акции «Подтянемся за нашу великую страну», которая прошла 22 сентября. Об этом сообщил
Награды получили Василий Канидов и Александр Лысов, которые подтянулись 34 и 31 раз соответственно среди мужчин старше 18 лет. В этой же возрастной группе за первое место отметили Екатерину Бочкову, подтянувшуюся 15 раз, за второе — Наталью Миронову.
Среди участников моложе 18 лет кубки, медали и грамоты получили Надежда Фибих и Алена Мещанинова.
Сотрудники управления по физической культуре и массовому спорту поздравили победителей с заслуженными наградами и поблагодарили их за «активность и приверженность к здоровому образу жизни».