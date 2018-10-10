В России стало вдвое больше «черных кредиторов».Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.
Всего за пол года в России выявили 1890 организаций без лицензий. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На начало октября в госреестр МФО входит восемь рязанских микрокредитных компаний. Также на рынке региона представлены подразделения организаций, которые зарегистрированы в других субъектах России.
Проверить легальность работы компании можно на официально сайте Центробанка в разделе «Финансовые рынки».
«Если компания отсутствует в реестре, это повод насторожиться, — отметил управляющий регионального банка Сергей Кузнецов.
По его словам, заемщик может столкнуться с различными проблемами — от завышенных ставок и огромных штрафов до криминальных методов возврата долга.
Исключенные из реестра МФО работают вне закона, если они продолжают выдавать займы, добавил Кузнецов.