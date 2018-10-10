Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:24, 10 октября 2018 594
 0    0

В России стало вдвое больше «черных кредиторов»

В России стало вдвое больше «черных кредиторов»

В России стало вдвое больше «черных кредиторов».Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Всего за пол года в России выявили 1890 организаций без лицензий. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На начало октября в госреестр МФО входит восемь рязанских микрокредитных компаний. Также на рынке региона представлены подразделения организаций, которые зарегистрированы в других субъектах России.

Проверить легальность работы компании можно на официально сайте Центробанка в разделе «Финансовые рынки».

«Если компания отсутствует в реестре, это повод насторожиться, — отметил управляющий регионального банка Сергей Кузнецов.

По его словам, заемщик может столкнуться с различными проблемами — от завышенных ставок и огромных штрафов до криминальных методов возврата долга.

Исключенные из реестра МФО работают вне закона, если они продолжают выдавать займы, добавил Кузнецов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:49, 10 октября 2018
Из Рязанской области выдворили двоих иностранцев
19:35, 10 октября 2018
Новый сервис записи в рязанские больницы нарушает закон о персональных данных
19:09, 10 октября 2018
В Рязани наградили победителей акции «Подтянемся за нашу великую страну»
18:08, 10 октября 2018
Рязанец в центре города прокатился на капоте «двенадцатой». Видео
17:27, 10 октября 2018
В ноябре музей-заповедник Есенина перейдет на зимний режим работы. Расписание
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 40 387
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 34 028
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 27 137
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
8:29, 27 сентября 2018 23 144
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 20 418
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум