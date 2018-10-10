В Путятинском районе столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

В Путятинском районе столкнулись два грузовика. Об этом сообщила
ДТП произошло около 19:20 в среду, 10 октября, на 312 километре трассы М5 в Путятинском районе. Есть пострадавшие.
На место происшествия выезжали один расчет и трое пожарных.
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В Путятинском районе столкнулись два грузовика. Об этом сообщила
ДТП произошло около 19:20 в среду, 10 октября, на 312 километре трассы М5 в Путятинском районе. Есть пострадавшие.
На место происшествия выезжали один расчет и трое пожарных.
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.