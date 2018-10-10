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15:24, 10 октября 2018 357
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В Подмосковье следователя убили возле ее дома. Видео

В Подмосковье следователя убили возле ее дома. Видео

В среду, 10 октября, в поселке Архангельское в Подмосковье застрелили старшего следователя управления на транспорте МВД по ЦФО Евгению Шишкину. Об этом сообщила пресс-служба столичного СУ СКР.

По данным следствия, инцидент произошел около 7 утра у подъезда дома женщины. От полученного ранения в шею потерпевшая скончалась.

Позже СК опубликовал видео с места убийства. На кадрах видно тело, накрытое белой простыней. Известно, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

По данным «Российской газеты», Евгения Шишкина вела резонансные дела, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также выяснилось, что это было не первое покушение на подполковника. В ночь с 13 на 14 января неизвестные подожгли Lexus следователя. Машина получила серьезные повреждения, а Шишкина тогда не пострадала, так как была дома.

Фото ГСУ СК РФ по Московской области


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