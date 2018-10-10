В Подмосковье следователя убили возле ее дома. Видео

В среду, 10 октября, в поселке Архангельское в Подмосковье застрелили старшего следователя управления на транспорте МВД по ЦФО Евгению Шишкину. Об этом сообщила
По данным следствия, инцидент произошел около 7 утра у подъезда дома женщины. От полученного ранения в шею потерпевшая скончалась.
Позже СК опубликовал видео с места убийства. На кадрах видно тело, накрытое белой простыней. Известно, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.
По данным
Фото ГСУ СК РФ по Московской области