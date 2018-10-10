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13:46, 10 октября 2018 313
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В Михайлове заработало «Ретро FM»

В Михайлове заработало «Ретро FM»

С 4 октября в Михайлове заработала радиостанция «Ретро FM». Ранее она вещала только в Рязани, Скопине, Касимове, Сасове и Шилове.

Теперь жители Михайлова и его окрестностей могут послушать музыку 70-х, 80-х и 90-х годов на частоте 102,8 FM.


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