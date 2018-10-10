В МЧС прокомментировали тушение пожара в рязанской Академии ФСИН. Видео

Начальник информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Гавриков прокомментировал тушение пожара в рязанской Академии ФСИН. Он пояснил, почему возгоранию сразу присвоили
«Определение ранга пожара идет из расчета потребности пожарной техники личным составом, то есть на момент прибытия первым пожарным подразделением было определено общее количество необходимой техники и личного состава для тушения пожара, — сказал он. — Поэтому автоматически объявлялся третий номер вызова: для того, чтобы своевременно ликвидировать пожар, не дать ему возможности развиться и в случае необходимости эвакуировать учащихся».
По предварительной информации, на момент
Огонь повредил
Гавриков уточнил, что к тушению привлекали 17 единиц техники и 21 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Ранее Начальник Академии Александр Крымов уточнил, занятия в среду, 10 октября,