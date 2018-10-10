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9:11, 10 октября 2018 3 250
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В МЧС прокомментировали тушение пожара в рязанской Академии ФСИН. Видео

В МЧС прокомментировали тушение пожара в рязанской Академии ФСИН. Видео

Начальник информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Гавриков прокомментировал тушение пожара в рязанской Академии ФСИН. Он пояснил, почему возгоранию сразу присвоили третий уровень сложности.

«Определение ранга пожара идет из расчета потребности пожарной техники личным составом, то есть на момент прибытия первым пожарным подразделением было определено общее количество необходимой техники и личного состава для тушения пожара, — сказал он. — Поэтому автоматически объявлялся третий номер вызова: для того, чтобы своевременно ликвидировать пожар, не дать ему возможности развиться и в случае необходимости эвакуировать учащихся».

По предварительной информации, на момент пожара людей в учебном корпусе не было.

Огонь повредил аудиторию на последнем этаже шестиэтажного здания. По словам представителя МЧС, крыша не пострадала.

Гавриков уточнил, что к тушению привлекали 17 единиц техники и 21 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Ранее Начальник Академии Александр Крымов уточнил, занятия в среду, 10 октября, будут в обычном режиме. Он лично организует учебный процесс.


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