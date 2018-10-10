У жителя Ряжска при досмотре нашли почти 20 граммов конопли

У жителя Ряжска при досмотре нашли коноплю. Об этом пишет издательство «
Во вторник, 9 октября, около 2:00 в селе Петрово оперативники остановили 29-летнего мужчину. В наружном кармане его куртки полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с фрагментами растений с «характерным» запахом.
Всего у него изъяли 18,5 граммов конопли.
Отмечается, что места, в которых злоумышленник из дикорастущих зарослей конопли изготовил вторсырье, установлены.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.