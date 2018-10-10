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16:14, 10 октября 2018 747
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На Московском шоссе убрали свалку 1

На Московском шоссе убрали свалку

Фото: Администрация Рязани

В среду, 10 октября, у дома №35 на Московском шоссе убрали свалку. Об этом сообщили в городской администрации.

Мусор был на контейнерной площадке. Уборкой занимались префектура Московского района и местные предприятия.

Накануне свалку ликвидировали на улице Урицкого.


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