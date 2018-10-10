В среду, 10 октября, у дома №35 на Московском шоссе убрали свалку. Об этом сообщили в городской администрации.
Мусор был на контейнерной площадке. Уборкой занимались префектура Московского района и местные предприятия.
Накануне свалку
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В среду, 10 октября, у дома №35 на Московском шоссе убрали свалку. Об этом сообщили в городской администрации.
Мусор был на контейнерной площадке. Уборкой занимались префектура Московского района и местные предприятия.
Накануне свалку
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре Рязани и в Южном отключат холодную воду
|
cледующая новость →В Рязани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха
По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.