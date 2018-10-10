Роспотребнадзор закрыл 63 ресторана сети «СушиWok». Об этом сообщил сайт ведомства.
В августе-сентября 2018 года управление проверило 108 ресторанов в Москве после сообщений о случаях сальмонеллеза. Во всех предприятиях нашли многочисленные нарушения санитарного законодательства.
В ресторанах не проводился внутренний контроль качества и безопасности готовой продукции. У полуфабрикатов, соусов и овощей не было маркировки производителя, у некоторых продуктов истек срок годности и не было документов.
Кроме того, персонал ресторанов работал без спецодежды, а в помещениях замечены тараканы и мухи.
Специалисты исследовали 243 образца продукции, 143 из которых не ответили требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям, в 234 обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
На 86 ресторанов составили протоколы о временном запрете деятельности. Помещения опечатали, а материалы проверок передали в райсуды. Суды временно закрыли 63 ресторана — на срок от 12 до 90 суток, еще восемь оштрафовали на общую сумму 85 тысяч рублей.
Всего на рестораны наложили 64 штрафа на 1,486 миллиона рублей. Уничтожено 496,5 килограмма продукции с истекшим сроком годности.
Стоит отметить, что в Рязани также есть несколько ресторанов сети «СушиWok».