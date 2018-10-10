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10:20, 10 октября 2018 580
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Пациентка рыбновского психоневрологического интерната попыталась покончить с собой

Пациентка рыбновского психоневрологического интерната попыталась покончить с собой

Пациентка психоневрологического интерната, расположенного в Рыбновском районе, попыталась покончить с собой. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

66-летнюю женщину удалось спасти, с ранениями ее доставили в рязанскую ОКБ.


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