Ответственность за «плод любви». Рязанца осудят за связь со школьницей

Рязанца осудят за связь с несовершеннолетней. Об этом пишет издательство «
По его словам, в 2016 году молодой человек, будучи еще школьником, начал отношения с 14-летней девушкой. Ее родители и учителя запретили общаться с ним, предупреждая об уголовной ответственности за половые контакты с несовершеннолетней.
«Но негативное отношение окружающих никак не сказалось на бурно развивающемся романе. Плод любви появился на свет в феврале 2018 года. Несмотря на то, что все происходило по обоюдному согласию, молодому отцу теперь грозит до четырех лет лишения свободы», — отметили в сообщении.
Уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ передали в суд.