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11:32, 10 октября 2018 1 107
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Мы работаем над удобством расписания электричек до Москвы — Любимов

Мы работаем над удобством расписания электричек до Москвы — Любимов

Николай Любимов ответил на жалобы рязанцев на недостаточное количество электричек до Москвы. В эфире станции «Вести FM» он заявил, что «на самом деле электричек и проходящих поездов много», но у них неудобное расписание.

Рязанский губернатор рассказал о хороших отношениях с председателем правления «РЖД» Олегом Белозеровым.

«Мы работаем над удобством расписания электричек до Москвы», — отметил Любимов.

Он пояснил, что удобное расписание будет полезно не только для рязанцев, но и для москвичей и туристов из других регионов.


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