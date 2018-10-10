Николай Любимов ответил на жалобы рязанцев на недостаточное количество электричек до Москвы. В эфире станции «Вести FM» он заявил, что «на самом деле электричек и проходящих поездов много», но у них неудобное расписание.
Рязанский губернатор рассказал о хороших отношениях с председателем правления «РЖД» Олегом Белозеровым.
«Мы работаем над удобством расписания электричек до Москвы», — отметил Любимов.
Он пояснил, что удобное расписание будет полезно не только для рязанцев, но и для москвичей и туристов из других регионов.