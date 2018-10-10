Из Рязанской области выдворили двоих иностранцев

Из Рязанской области выдворили двоих иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
В среду, 10 октября, прямым рейсом «Москва — Ташкент» в 11:05 из международного аэропорта «Домодедово» вылетел самолет с двумя гражданами Узбекистана, который доставит их на родину.
Иностранцев привлекли к административной ответственности по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ. Суд назначил им штраф и выдворение за пределы страны.
Отмечается, что мужчин удалось отправить за их собственные средства, «что позволило сэкономить денежные средства государственного бюджета».