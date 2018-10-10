Начальник Академии ФСИН прокомментировал ночной пожар

Начальник Академии ФСИН, генерал-майор Александр Крымов прокомментировал ночное происшествие. Он отметил, что возгорание зафиксировали с помощью пожарной сигнализации.
«Предварительно, причиной стала неисправность электропроводки. Весь личный состав на месте, учебные занятия идут по плану, с учетом ситуации. Все здание обесточено, и сейчас проходит просушка, — сказал он. — Эксперты работают на месте происшествия. Виновных выявит следствие».
По словам Крымова, ремонт сгоревшей аудитории начнется сразу после просушки.
Напомним, пожар в Академии ФСИН
По предварительной информации, на момент
Пламя повредило
Фото пресс-службы Академии ФСИН