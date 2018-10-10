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14:40, 10 октября 2018 1 010
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Начальник Академии ФСИН прокомментировал ночной пожар

Начальник Академии ФСИН прокомментировал ночной пожар

Начальник Академии ФСИН, генерал-майор Александр Крымов прокомментировал ночное происшествие. Он отметил, что возгорание зафиксировали с помощью пожарной сигнализации.

«Предварительно, причиной стала неисправность электропроводки. Весь личный состав на месте, учебные занятия идут по плану, с учетом ситуации. Все здание обесточено, и сейчас проходит просушка, — сказал он. — Эксперты работают на месте происшествия. Виновных выявит следствие».

По словам Крымова, ремонт сгоревшей аудитории начнется сразу после просушки.

Напомним, пожар в Академии ФСИН произошел во вторник, 9 октября, в 20:42. По данным сайте регионального ГУ МЧС, с огнем боролись 57 человек при помощи 23 единиц техники. В ведомстве пояснили, почему возгоранию сразу присвоили третий уровень сложности.

По предварительной информации, на момент пожара людей в учебном корпусе не было.

Пламя повредило аудиторию на последнем этаже шестиэтажного здания. Там должны были провести капремонт. Крыша здания не пострадала.

Фото пресс-службы Академии ФСИН


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