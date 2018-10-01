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13:06, 1 октября 2018 2 438
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Жители центра Рязани пожаловались на затянувшийся ремонт протекающей крыши дома. Видео

Жители центра Рязани пожаловались на затянувшийся ремонт протекающей крыши дома. Видео

Жителей дома №63 по улице Вознесенской заливает из-за затянувшегося ремонта крыши. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».

По словам рязанцев, вода течет по стенам и по бревнам. Ремонт крыши должен был закончиться 15 сентября. Теперь жители дома по очереди дежурят на чердаке, покрытом полиэтиленовой пленкой и подставляют тазики и ведра.

«Звонила сегодня в РСУ. Они снимают трубку и бросают», — заявила жительница.

Аналогичная ситуация с ремонтом крыши и протечкой воды в квартиры у домов №22 по улице Октябрьская и 9а по улице Строителей. Очевидцы говорят, что строительные бригады постоянно перемещаются с одного объекта на другой, не закончив работу.

«Где делают, где бросают делать. Что творится — вообще непонятно», — сказала рязанка.

Начальник участка по Советскому району МП «РСУ №1» Юрий Дубовицкий в беседе с журналистами сказал, что только на его участке больше сорока объектов. Один из них — на улице Вознесенской.

«В сентябре сами смотрите, не очень здорово у нас с погодой. Так бы все было быстрее», — объяснил он.

В свою очередь, начальник участка ООО АЭМ «Ростов» Алексей Лясковский утверждает, что у него в очереди 22 дома и все работы выполняются по графику. «Очередь до некоторых домов еще не дошла. Они шли по графику, и мы приступили к ремонту. У нас много объектов — сейчас 22 дома одновременно в работе», — отметил Лясковский.

Общественный контроль причину сбоев видит в несовершенстве уставных документов рязанского фонда капитального ремонта.

«Все упирается в договор, который капремонт изобрел, что оплата работ производится в течение 730 дней. Потому наши строители разъехались по другим областям и работают там, а здесь остался один МУП „РСУ №1“, который сейчас очень задерживает сроки, нас это очень беспокоит», — отметила депутат облдумы Татьяна Гусева.

Официально к концу этой недели завершено лишь 40% всех запланированных на этот год работ по капитальному ремонту. Синоптики же обещают, что после небольшой «передышки» Рязань снова накроют дожди.


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