В Рязанской области открылся сезон охоты

В Рязанской области открылся сезон летне-осенней охоты. Соответствующий документ опубликовали на
Согласно ему, в 2018 году установлены следующие сроки охоты:
- на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь — с 18 августа по 15 ноября;
- на боровую дичь — с 18 августа по 31 декабря.
Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями разрешена:
- на болотно-луговую дичь — с 25 июля по 15 ноября;
- на боровую, полевую и степную дичь — с 5 августа по 31 декабря.
Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой разрешена с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в пункте 3.2. Правил охоты.
В администрации напомнили, что на территории Рязанской области обитают:
- боровая дичь — глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп;
- болотно-луговая дичь — дупель, бекас, травник, чибис, тулес, хрустан, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш;
- водоплавающая дичь — гуси, казарки, утки, лысуха, камышница;
- степная и полевая дичь — серая куропатка, перепел, саджа, фазаны, голуби и горлицы.
Всем охотникам необходимо иметь разрешение на летне-осенний период 2018 года.