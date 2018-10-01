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10:23, 1 октября 2018 896
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В Рязани пьяный водитель въехал в помойку 1

В Рязани пьяный водитель въехал в помойку

В Рязани пьяный водитель въехал в помойку. Об этом очевидцы рассказали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел в Кальном. По словам автора поста, водитель «еле стоял на ногах».

Виновники скрылись с места ДТП.


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