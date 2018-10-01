В Рязани лжегазовщицы из Липецкой области похищали деньги у пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 80-летний рязанец, который сообщил, что из его квартиры похитили 40 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что деньги пропали после того, как в дом к пострадавшему приходили женщины, представившиеся работницами газовой службы. Они расспросили его о работе газового оборудования, осмотрели плиту, записали информацию и ушли.

Полицейские опросили соседей и выяснили марку и цвет автомобиля, на котором ехали злоумышленницы. Оперативники проследили за маршрутом машины и «довели» до места, где была установлена камера видеонаблюдения. Там сотрудники записали госномер автомобиля и передали во все районы области.

Через два дняавтомобиль задержали на границе Рязанской области. Злоумышленниц задержали.

Ими оказались две жительницы Липецкой области в возрасте 52-х и 45-ти лет и 29-летняя жительница Смоленской области.

Ранее они уже были судимы за кражи, хранение наркотиков. Тех, кто моложе, неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

От действий лжегазовщиц также пострадал 83-летний рязанец. У него похитили 18 тысяч рублей и золотую цепочку.

В отношении женщин возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ. Им грозит до шести лет лишения свободы.