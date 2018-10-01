В Песочне мотоциклист влетел в столб. Видео опубликовали на YouTube.
ДТП произошло вечером в воскресенье, 30 сентября, на улице Зубковой.
На записи видно, как байкер на разворотном круге после опасного маневра не справился с управлением. После столкновения с бордюром водитель с пассажиром упали с мотоцикла, а само транспортное средство улетело в столб.
«Каскадеры, оба в шлемах, встали без видимых повреждений, от помощи отказались», — отметил автор ролика.
Официальной информации пока нет.
Видео пользователя MrWalun