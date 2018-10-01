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8:29, 1 октября 2018 1 334
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В Песочне мотоциклист влетел в столб. Видео

В Песочне мотоциклист влетел в столб. Видео

В Песочне мотоциклист влетел в столб. Видео опубликовали на YouTube.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 30 сентября, на улице Зубковой.

На записи видно, как байкер на разворотном круге после опасного маневра не справился с управлением. После столкновения с бордюром водитель с пассажиром упали с мотоцикла, а само транспортное средство улетело в столб.

«Каскадеры, оба в шлемах, встали без видимых повреждений, от помощи отказались», — отметил автор ролика.

Официальной информации пока нет.

Видео пользователя MrWalun


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