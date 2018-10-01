В День пожилого человека Любимов пожелал рязанцам бодрости и семейного тепла

В понедельник, 1 октября, Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем пожилого человека. Особо губернатор выделил ветеранов Великой Отечественной войны.
Политик поблагодарил жителей области за их труд, вклад в экономическое и социальное развитие региона, патриотическое воспитание молодежи.
По его словам, в области многое делается для того, чтобы жизнь пожилых людей становилась более комфортной. «Проводится большая работа по укреплению здоровья старшего поколения. Регион стал одним из шести пилотных субъектов России, где ведется внедрение системы долговременного ухода», — отметил губернатор, пообещав, что работу в этом направлении продолжат.
Пожилым людям глава региона пожелал крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, реализации намеченных планов, семейного тепла и заботы близких, удачи и долгих лет жизни.