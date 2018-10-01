RZN.info запустил новый тест об истории сайта

В понедельник, 1 октября, RZN.info празднует свое 14-летие. В честь этого события для читателей подготовили тест об истории сайта, аудитории и спецпроектах.
Проверьте свои знания, ответив на вопросы редакции.
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RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
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В понедельник, 1 октября, RZN.info празднует свое 14-летие. В честь этого события для читателей подготовили тест об истории сайта, аудитории и спецпроектах.
Проверьте свои знания, ответив на вопросы редакции.
Тест доступен по
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Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.