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14:08, 1 октября 2018 3 141
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RZN.info запустил новый тест об истории сайта

RZN.info запустил новый тест об истории сайта

В понедельник, 1 октября, RZN.info празднует свое 14-летие. В честь этого события для читателей подготовили тест об истории сайта, аудитории и спецпроектах.

Проверьте свои знания, ответив на вопросы редакции.

Тест доступен по ссылке.


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