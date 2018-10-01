Рязанка отсудила у автосервиса более 200 тысяч за ремонт машины. Об этом сообщил
Установлено, что в ноябре 2016 года женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем о восстановительном ремонте своей машины. Автомобиль был поврежден в результате ДТП, и в сервис ее направила страховая компания.
Когда ей вернули машину, рязанка обнаружила, что ремонт сделали некачественно. Его устранение эксперт оценил в 60 036 рублей.
Суд взыскал с автосервиса стоимость восстановительного ремонта машины, неустойки, штраф, судебные расходы, а также компенсацию морального вреда на общую сумму 206 450 рублей.