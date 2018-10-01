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8:53, 1 октября 2018 3 837
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего москвича

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего москвича

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего москвича. Соответствующее сообщение опубликовали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

35-летний Олег Егоров в последний раз выходил на связь в 17:20 в субботу, 29 сентября. На тот момент он был в районе станции метро «Волжская».

Отмечается, что он мог поехать в сторону Рязани. Молодой человек нуждается в медицинской помощи, является инвалидом 2-й группы.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы.

Был одет: удлиненная синяя куртка с капюшоном, светло-бежевые вельветовые брюки, черные кроссовки.

С собой у пропавшего была черная кожаная сумка через плечо с военным билетом, социальной картой, ключами и зарядкой для телефона.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Олега, попросили звонить по телефонам: +7 (905) 516-15-72, +7 (926) 522-55-29 или 112.


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