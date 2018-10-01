Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего москвича. Соответствующее сообщение опубликовали в группе «
35-летний Олег Егоров в последний раз выходил на связь в 17:20 в субботу, 29 сентября. На тот момент он был в районе станции метро «Волжская».
Отмечается, что он мог поехать в сторону Рязани. Молодой человек нуждается в медицинской помощи, является инвалидом 2-й группы.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы.
Был одет: удлиненная синяя куртка с капюшоном, светло-бежевые вельветовые брюки, черные кроссовки.
С собой у пропавшего была черная кожаная сумка через плечо с военным билетом, социальной картой, ключами и зарядкой для телефона.
Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Олега, попросили звонить по телефонам: