Рокотянская навестила почетных граждан Рязани

В понедельник, 1 октября, глава Рязани Юлия Рокотянская навестила почетных граждан города — Юрия Земцова и Бориса Жаворонкова.
Рокотянская вручила им цветы и знаки губернатора Рязанской области.
«Нам у вас учиться и учиться. Я с вами с удовольствием пообщаюсь, чтобы вы дали мне советы и наставления, как сделать наш город лучше и комфортнее», — обратилась Юлия Рокотянская к заслуженному машиностроителю Российской Федерации Юрию Земцову.
Он 29 лет возглавлял завод счетно-аналитических машин. За это время САМ вошел в число передовых предприятий страны, семь раз его признавали лучшим в ежегодном социалистическом соревновании.
Рокотянская вручила награду рязанскому поэту Борису Жаворонкову — заслуженному работнику культуры России, члену союза журналистов, автору десяти книг. Его стихи были переведены на иностранные языки и положены на музыку. Она отметила, что для нее это большая честь.
«Ставьте большую хорошую цель. И все мелочи будут отпадать. А цель хорошая и благородная рождает благородную идею, движение, стремление и энергию души и сердца», — дал напутствие главе города Борис Жаворонков.
Награды рязанцам вручили в День пожилого человека.