«Рельеф-Центр» стал площадкой форума глав образовательных учреждений Рязанской области, посвященного теме «Развитие человеческого капитала». Встреча прошла в пятницу, 28 сентября, в головном офисе компании.

Для гостей мероприятия организовали экскурсию по офису «Рельеф-Центра», который включает собственный медицинский и учебный центры, корпоративное кафе и спортивный клуб.

Также главы образовательных учреждений посетили логистический комплекс компании, занимающий площадь 45 500 кв м, оснащенный интеллектуальной системой управления WMS и относящийся к классу А+.

Затем участники встречи отправились в конференц-зал, где состоялись презентации докладов и открытые дискуссии.

Замминистра образования региона Ольга Васина поблагодарила компанию за совместную работу «"Рельеф-Центр» — одна из крупнейших компаний Рязанской области, и мы уже успели совместно провести несколько педагогических форумов, в рамках которых организовывались интересные мастер-классы, учителя и дошкольники имели возможность познакомиться с новинками канцелярского мира и товаров для творчества. В качестве обратной связи мы получили много положительных отзывов", — сказала она.

Директор по персоналу «Рельеф-Центра» Ольга Каширина, в свою очередь, рассказала о планах по привлечению молодых и перспективных специалистов в компанию, об активном сотрудничестве с вузами и колледжами города, а также о профессиональных трендах и специальностях, которые наиболее востребованы на современном рынке.

«Профориентационная работа крайне важна как для образовательных учреждений, так и для компаний-работодателей. Не секрет, что существует такой парадокс — компании испытывают кадровый голод, а в тоже время молодые специалисты не могут найти работу. Причина в том, что работодатели ищут и ждут одних специалистов, а система образования готовит совсем других, которым довольно трудно соответствовать реалиям современной высокотехнологичной компании. У нас разработана целая программа мероприятий по работе со школьниками и студентами на ближайшие три года. Ее основная задача — помочь ребятам выбрать перспективные профессиональные направления и максимально реализоваться в будущем», — поделилась Каширина.

Участники форума определили основные направления совместной работы «Рельеф-Центра» и министерства образования области в профориентационной деятельности, а также сформировали программу работ и утвердили ее дорожную карту. Так, одним из направлений станут регулярные экскурсии в головной офис компании для учеников школ региона.

Помимо вопросов профориентации на встрече обсудили модернизацию работы в области дошкольного образования и повышение мотивации педагогов, реализацию регионального проекта «Ключи к профессии.