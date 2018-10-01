Открытие памятника Александру Невскому и выстреливший себе в грудь солдат. Итоги выходных, 29-30 сентября

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Завершились последние выходные сентября. Вспомним, чем они запомнились рязанцам.
В субботу появились фото со звездами Первого канала, которые побывали на учениях рязанских десантников. Также в этот день в регионе открыли памятник Александру Невскому. На церемонию приехал полпред президента в ЦФО.
На первый общегородской субботник вышли более двух тысяч рязанцев
В Севастополе завершился конкурс «Мисс и Мистер студенчество России», на котором рязанцы завоевали награды.
Мэрия сообщила, что в Лесопарке убрали ртутные лампы, оставленные там накануне неизвестными. Тем временем у рязанского лицея устроили свалку из бахил и шприцов.
В выходные не обошлось без происшествий. Стало известно, что в Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь. На улице Новой вновь разбили остановку, а в речном порту в Борках произошел пожар, на котором пострадал 42-летний мужчина.
«Дорожные» новости. у ТЦ «Глобус» машина разбилась о столб. На новом перекрестке около площади Ленина столкнулись два автомобиля. В центре Рязани столкнулись Audi и Volkswagen.