«Душевного покоя и тепла». Фомин поздравил рязанцев с Днем пожилого человека

В понедельник, 1 октября, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем пожилого человека.
Он поблагодарил жителей региона за вклад в развитие области, сохранение культурно-исторических традиций и активную жизненную позицию.
«Создание достойных условий жизни для старшего поколения — это серьезная, многоплановая задача, и для ее решения необходимо объединить усилия органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, волонтеров, религиозных конфессий», — отметил парламентарий.
По его словам, в регионе действует ряд законов, программы и проекты, направленные на поддержку пенсионеров и ветеранов. «Но, безусловно, этого мало, обязанность каждого из нас — оказывать пожилым людям всестороннюю помощь, окружить их повседневным вниманием», — подчеркнул председатель облдумы.
Фомин пожелал рязанцам «несокрушимого здоровья, оптимизма и крепости духа, душевого покоя, тепла близких, мира и благополучия».