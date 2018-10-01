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14:57, 1 октября 2018 3 388
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Чудом остались живы. Под Клепиками пьяный рязанец без прав врезался в Мерседес 1

Чудом остались живы. Под Клепиками пьяный рязанец без прав врезался в Мерседес

Фото: УМВД по Рязанской области

Под Клепиками пьяный рязанец без прав врезался в Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла днем в субботу, 29 сентября, недалеко от поворота на Давыдово в Клепиковском районе.

По предварительной информации, пьяный местный житель, которого ранее лишили прав, на высокой скорости выехал на «встречку» и врезался в Mercedes Benz, за рулем которого находился 49-летний касимовец.

От удара машины вылетели в кювет.

В аварии пострадали 28-летний виновник аварии и водитель Mercedes, они обращались в райбольницу.


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