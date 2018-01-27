Рязанца осудили за драку и кражу из «Магнита»

Жителя Рязанской области осудили за драку и кражу из магазина «Магнит». Об этом сообщила
Установлено, что в феврале 2017 года обвиняемый подрался с мужчиной, которому нанес несколько ударов в область груди и лица, причинив этим тяжкий вред его здоровью.
В ноябре 2017 злоумышленник взял в шиловском магазине бутылку водки, убрал ее в брюки и попытался уйти, не заплатив. Нарушителя попыталась остановить директор «Магнита», однако мужчина несколько раз толкнул ее и скрылся.
В суде подозреваемый полностью признал свою вину, предусмотренную частью 1 статьи 111 УК РФ и пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ. Ему назначили наказание в виде условного заключения сроком на четыре года с испытательным в три с половиной.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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