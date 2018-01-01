Жители Песочни остались без воды в праздник

Жители улицы Зубковой в Рязани остались без горячей воды в Новый год. В доме №21 в понедельник, 1 января, водоснабжение отключено.
Напомним, воду
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Жители улицы Зубковой в Рязани остались без горячей воды в Новый год. В доме №21 в понедельник, 1 января, водоснабжение отключено.
Напомним, воду
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Чем же занять себя в эту бесснежную, но не теряющую новогодний оттенок пору?