В Спасском районе восстановили движение по двум мостам через Оку

В Спасском районе Рязанской области восстановили движение по мосту через Оку. Об этом сообщили на сайте регионального
Понтонные мосты у села Фатьяновка и у Троицы свели в понедельник, 1 января. Движение по ним восстановлено.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Спасском районе Рязанской области восстановили движение по мосту через Оку. Об этом сообщили на сайте регионального
Понтонные мосты у села Фатьяновка и у Троицы свели в понедельник, 1 января. Движение по ним восстановлено.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанцы сфотографировались с Любимовым под «звездным небом»
|
cледующая новость →Афиша RZN.info рекомендует посетить спектакль «Под предлогом Нового года» и концерт «Традиционная BZN-party»
Чем же занять себя в эту бесснежную, но не теряющую новогодний оттенок пору?